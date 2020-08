Con videoescándalos inauguran proceso 2020 – 2021 (Manual para iniciados)

Tras los señalamientos por presuntos sobornos recibidos, Miguel Barbosa parece formar parte del “daño colateral” razonablemente manejable en un contexto nacional.

En una estrategia de gran calado como la que se puede observar, el mandatario poblano parece formar parte del “daño colateral” razonablemente manejable en un contexto nacional, que no deberá ir más allá del alimento carroñero del que se nutren las cuentas de redes sociales alimentadas por el llamado Bloque Opositor Amplio (BOA) a la poblana.

Un material en YouTube ofrece una pieza oratoria del poblano que permite ver una línea de congruencia en la que Barbosa Huerta acompaña al santón de la izquierda Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a doña Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo. No admite duda ni réplica.

La mención de Miguel Barbosa en la trama de la entrega de dinero a cambio de facilitar el paso para la Reforma Energética en 2013, durante la gestión del priista Enrique Peña Nieto parece no sostenerse .

La viralización de ese material de un poco más de cuatro minutos de duración encendió las redes y escaló hasta las redacciones de los mass media en un contexto particular: la visita de Andrés Manuel López Obrador a San Luis Potosí este miércoles para reunirse con los mandatarios de Acción Nacional.

