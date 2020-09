El palco vacío

En el palco que el gobierno de Puebla posee en el estadio Cuauhtémoc, la clase política y los pudientes, exultantes y ebrios pasaron tardes enteras de fútbol, política y negocios.

Son nuevos paradigmas en el ejercicio del poder para el que muchos no habían tomado previsiones y que aún siguen sin decodificar . Los mecanismos para entender el nuevo tiempo son más sencillos de lo que parecen, pero en medio de la añeja voracidad será difícil aún más difícil comprender.

La viva imagen de la letra de José Alfredo Jiménez Tu y las nubes: Yo pa’arriba volteo muy poco... tú pa’abajo no sabes mirar. Como en el circo romano, su clase gobernante en la parte alta del coso mientras el vulgo, envuelta en el circo y alimentado con el pan.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.