Quiubo, banda intolerante. Una semana más en las que este héroe de barrio les trae la información más certera del pancracio político de Puebla.

Así que agárrense porque me les vengo.

El Zoom chamaqueó a Mónica Lara

Un click le costó al Partido Encuentro Social la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de Puebla.

Así como lo oyen, manada.

La diputada pesista Mónica Lara nomás no supo cómo prender su micrófono en la sesión en línea del Congreso y por ese ligero detalle no pudo reclamar la presidencia de la Mesa Directiva, la cual le correspondía como coordinadora de la bancada de Encuentro Social.

Como diría mi jefa: a quien no habla pos Dios no lo oye. Y como la Moni no habló, o no pudo hablar, sus compañeros pensaron que le hizo el feo a la silla mayor. Así fue como Morena aplicó el matanga dijo la changa y colocó a Nora Merino, por el próximo período, como nueva presidenta de la Mesa Directiva.

En vez de andar promoviendo en medios y redes sociales a su grupo e intereses políticos, Fernando Manzanilla debería de mejor gastarse una lanita en clases de informática pa’ los suyos.

Se los dejo al costo.

Ni las manos meten por Puebla

Me cae manada que para los diputados federales que representan a Puebla en San Lázaro estaríamos mejor sin ellos. Resulta que ayer el Gobierno federal propuso el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021. Hasta acá todo normal.

El pequeño problemita para los poblanos es que de ser aprobado, sin moverle una coma, Puebla perderá 5.1% de los dineros que tuvo para este año. De 94 mil 700 millones, el estado de Puebla tendrá que apretarle y duro al cinturón al solamente recibir 89 mil 800 millones de pesos.

Acá es cuando me pregunto: ¿dónde está el flamante senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público? ¿O el diputado Saúl Huerta quien pertenece a la misma comisión?

Que no me vengan que el recorte es por la crisis económica del Covidio-19. ¿O será que los legisladores, por ejemplo, de Yucatán, Nuevo León, Tabasco, Estado de México y la CDMX sí supieron dónde y cómo apretar para recibir un aumento?

Con estos representantes populares, que Dios nos agarre confesados.

Ahora sí, mis intolerantes, ahí se las dejo por hoy. Y atentos y bien portados, que este héroe de barrio los vigila.