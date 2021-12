Pues les comento que quien sigue desatado es el suspirante a gobernador Nacho Mier, quien ahora utilizará a sus soldaditos de plomo para una manifestación el próximo domingo que partirá del Gallito hasta el Palacio Municipal, y el motivo es protestar en contra del cobro de Derecho de Alumbrado Público.

Sin dar la cara, Nacho se hará presente a través de sus peones Alejandro Carvajal e Iván Herrera.

Al primero lo trae más que entusiasmado porque le prometió ser el candidato a la presidencia municipal y al segundo sólo le ofrecieron cobijarlo después de que su jefa política, Claudia Rivera lo dejó en la orfandad total.

Sobra decir que Nacho Mier no va a protestar en ningún otro municipio que no sea Puebla, pues es ahí en donde gobierna Eduardo Rivera a quien ve como el principal adversario en 2024, en caso de que Morena le llegara a hacer el milagrito de hacerlo candidato al gobierno del estado.

La estrategia del Bartlista, es mandar a Carvajal a golpear cada semana, y para ello pues se alió con los eternos inconformes de pagar cualquier tipo de servicios. No era difícil sumar a aquellos que no pagan el servicio del agua potable, aquellos que se pueden manifestar todos los días en un plantón, sin que hasta ahora sepamos con qué sobreviven, pues no se les conoce que tengan algún trabajo estable.

Es curioso, pues la filosofía de Rogelio Carvajal, fundador de El Barzón, -y padre de Alejandro- era que no querían las cosas gratis, sino pagar lo justo, esa fue la lucha en contra de los bancos. Su junior ahora promueve algo diferente: que no se pague nada.

Las protestas no son sociales ni para ayudar al pueblo sabio, se tratan simplemente de un mecanismo para desestabilizar a cambio de obtener beneficios personales.

Y con ese pago de cuotas, el suspirante ya tiene mini ejército de soldaditos para armar un escándalo cada vez que lo requiera el proyecto de Don Nacho.

Las Adelitas de Genoveva

Pero en el PAN no cantan mal las rancheras, pues Genoveva tiene su propia escaramuza de cinco soldaderas que tienen la misión de bloquear a Eduardo Rivera a costa de lo que sea, y desde el Congreso están operando para que no pase el Código fiscal con el DAP.

Los nombres de las diputadas que prácticamente rompieron con el coordinador Lalo Alcántara, son: Mónica Rodríguez Della Vecchia, Guadalupe Leal Rodríguez, Aurora Sierra Rodríguez, Nancy Jiménez Morales, además de Patricia Valencia Ávila.

Ellas se van a unir a los radicales de Morena y tienen la encomienda de descalificar el Código aunque ni siquiera lo conozcan.

Por lo pronto, la disputa por el manoseado DAP va a continuar en los próximos días, y la aprobación de las leyes de ingreso municipales podrían atorarse hasta el 30 de diciembre.

Habrá que esperar para seguir esta guerra de guerrillas, en donde la danza de las traiciones podría marcar el destino final de esta batalla.

Veremos y diremos.