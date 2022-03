Cosa de ver si en las próximas horas o días, el hermano incómodo del expresidente Carlos Salinas de Gortari logra quedarse con el camino que tantos dolores de cabeza le ha dado, o los pobladores le ponen un alto a su avaricia.

Tras la oferta que hizo a los ejidatarios para donar un terreno y construir un espacio deportivo a cambio de quedarse con el camino El Cipresal, los trámites legales comenzaron.

El presidente municipal de San Lorenzo Chiautzingo, Salvador Domínguez Rojas, ya cuenta con el oficio donde Raúl Salinas dona la parcela localizada frente a su hacienda, Mendocinas. (AJFL)

Norma Angélica, a la ansiada final

Norma Angélica Sandoval, magistrada del Tribunal Electoral del Estado, podría ser la primera mujer poblana en llegar a una de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y es que es la única que queda en la lista.

La especialista en derecho electoral cuenta con amplia experiencia y tiene posibilidades de ser electa.

Por cierto, Jorge Sánchez Morales concluyó su periodo como magistrado en la Sala Guadalajara donde fue presidente. Él es el poblano que ha llegado más lejos en el tribunal federal. (FSN)

Le aguaron la fiesta a los Mier

El sábado pasado fue un día caótico para los Mier en Tecamachalco. Mientras llevaban a cabo una asamblea informativa a favor de la Reforma Eléctrica, morenistas los enfrentaron, en su propia tierra.

Con una lona colocada en un camión, que decía “ustedes me encarcelaron y nunca me apoyaron, justicia para Nelly Cadena Santos, los Mier no cumplen”, aguaron la fiesta para promover la imagen de AMLO.

Y es que la diputada suplente, que era su operadora política, sigue presa y ninguno de los dos Nachos, Mier Velazco y Mier Bañuelos, hacen algo por ella.

El rechazo en su tierra fue latente. (SVC)

Más allá de unas estatuas

Un gran homenaje a poblanos distinguidos fue la develación de sus estatuas en pleno corazón de la ciudad.

No faltará el envidioso que diga que algunos sobran o algunos faltan, pero lo que sí es verdad es que cada uno de los homenajeados se ganó ese lugar.

Enhorabuena a cada uno de ellos. (JC)