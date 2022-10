En la reforma aprobada por el Congreso, algo que no está aún claro es la aplicación o no del “hoy no circula” en Puebla. Sin duda, un tema que causará polémica ya que algunos lo darán como un hecho, aunque la realidad es que sólo será en casos extraordinarios como una emergencia por emisiones contaminantes del volcán o el aumento desmedido de incendios.

La cuestión es simple: si los poblanos no quieren el “hoy no circula”, que afinen sus autos, eviten incendios y apoyen en el cuidado del aire. (FSN)

SMT y las dudas que matan

Durante septiembre y los primeros 15 días de octubre, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) informó que evaluó el funcionamiento de 98 unidades de ruta fija, 89 de taxi, 102 de transporte de personal y ocho de transporte escolar.

Lo malo es que no detalló cuántos pasaron y cuántos no.

¿Serían tantos que les dio frío o tan pocos, que no sería creíble?

Dudas que matan. (JC)

Universidades vuelven a malas prácticas

Los tiempos en que las universidades poblanas eran búnkers políticos regresaron con nuevos actores.

La Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UTTECAM) es propiedad de los Mier. Prueba de ello es que tienen bajo control la subdirección administrativa y el área de prensa en control del sobrino del síndico de Mier Bañuelos.

La rectora María Luisa Juárez Hernández opera abiertamente a favor de los Mier, rumbo al proceso electoral del 2024. (SVC)

Falta de luz siembra descontento

Los callejones que conectan a la 9 y 7 Poniente, localizados entre la 11 y 9 Sur, están sin iluminación desde hace un par de semanas.

Trafficlight de México y Engintra están dejando dudas sobre esa eficiencia que presumieron después de ganar la licitación para iluminar la ciudad.

Lo cierto es que quienes viven en las vecindades que se ubican en la 7 Poniente entre la 9 y la 11 Sur, se sienten a sus anchas porque reinan en esa zona.

¿Ese par de empresas no pueden o simplemente es un gran descuido? (JAM)