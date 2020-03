El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, investigue a los funcionarios quienes estén ligados a Genaro García Luna, lista en la que estaría incluido el fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal, recientemente designado en el cargo por el Congreso del Estado.

Durante la conferencia de prensa de esta mañana, una periodista cuestionó al mandatario federal su postura, respecto a Gilberto Higuera Bernal, fiscal general de Puebla y su presunto vínculo con Género García Luna, actualmente procesado en los Estados Unidos, por lo que el mandatario respondió que se realiza una revisión para que ningún personaje vinculado a el ex secretario de seguridad labore en la administración pública de cualquier nivel de gobierno.

“Le he pedido al Secretario de Seguridad Púbica actual que me haga una revisión de quiénes estuvieron y pueden estar con nosotros porque se han quedado varios de las administraciones pasadas y que se tenga cuidado con eso, no cometer ninguna injusticia, sino ver quiénes estuvieron cerca y se presume que fueron cómplices o guardaron silencio o fueron subordinados del gobierno, porque no queremos afectar a nuestro gobierno. No solo es un asunto de imagen, no es un asunto de forma es de fondo, quien no tiene ideales, principios, convicciones y quien no es honesto no nos sirve, no lo queremos, lo digo respetuosamente, pero ya no”, dijo el mandatario federal.

Y es que, según la periodista, Higuera Bernal llegó a la entidad por recomendación del ex secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, desde el periodo de Rafael Moreno Valle Rosas, primero como fiscal de asuntos metropolitanos y después como encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuando fue gobernador Antonio Gali Fayad y recientemente nombrado como titular de la FGE por el Congreso del Estado.

En este orden, el presidente Andrés Manuel López Obrador, refirió que “lo peor que puede haber es la impunidad, imagínense que los encargados de garantizar la paz y tranquilidad en la seguridad que estén involucrados con las bandas de la delincuencia, no hay ninguna posibilidad, es sálvense quien pueda, pecho a tierra. No, eso lo tenemos que cuidar, tiene que haber clara la separación, así como debe existir la separación entre poder económico y poder político, esa frontera que no este subordinado el poder político al económico”, dijo el mandatario local.

Hace un par de semanas el Poder Legislativo de Puebla avaló el nombramiento de Gilberto Higuera Bernal como titular de la Fiscalía General del Estado, luego de la terna que envío el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, incluso su nombramiento sería impugnado, por otros aspirantes quienes acusaron irregularidades en el proceso de selección que concretó el Poder Legislativo.

Poder Legislativo no ha sido notificado de esta investigación

Respecto a esta investigación, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, afirmó que no fueron notificados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, respecto a alguna investigación en contra de Gilberto Higuera Bernal.

Entrevistado en el Poder Legislativo, “de manera oficial institucional nada, vamos a esperar a ver de qué se trata la investigación y cómo avanza. Nosotros tenemos la confianza en que tomamos la decisión correcta, pero vamos a esperar confío en que todo va a estar bien. No podemos aventarnos a declarar ante supuestos y mucho menos tan delicados, no lo haría, tenemos la confianza en que todo estará bien”, refirió Biestro Medinilla.

El diputado local refirió que por el momento no se pueden realizar especulaciones, respecto a vínculos del fiscal general con Genaro García Luna; no obstante, aseguró que el Poder Legislativo realizo una revisión detallada de la trayectoria de Higuera Bernal, además del trabajo desempeñado en el estado.

Cabe señalar que, Gilberto Higuera Bernal, fue el favorito del gobernador, Miguel Barbosa, pues en diversas entrevistas el mandatario aseguró que su desempeño como encargado de la fiscalía fue favorable para resolver carpetas de investigación, por lo que confió en que seguirá con su buen desempeño.