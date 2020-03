Cayó la cabeza del morenovallismo, afirmó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, quien refirió que su detención es una señal de que en Puebla se vive una etapa de justicia ante las denuncias que presentan las y los ciudadanos; por otra parte, el diputado local lamentó el rompimiento del acuerdo por parte de la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, quien se negó a que el gobernador Miguel Barbosa Huerta tomará el mando policial, esto deja entrever una posible complicidad con la delincuencia.

Entrevistado vía telefónica, el coordinador de Morena en el Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, dijo desconocer a fondo los motivos por los cuales fue detenido Eukid Castañón Herrera, solo que fue por extorisión y un asunto entre particulares; sin embargo, dijo que esto es una muestra de que las denuncias de las y los ciudadanos son investigadas, después de un proceso de investigación.

"No sé bien cuáles son las causas, sé que la agencia de investigación lo aprehendió, pero más tampoco sé, lo importante es que se cae una de las cabezas más importantes de una de las peores representaciones políticas en la historia del país, un representante fiel de lo que pasó en Puebla durante casi una década y más allá de lo que suceda tiene que responder ante la justicia por muchas acusaciones que tiene en su contra, es de lo peor que dio el morenovallismo en Puebla", dijo el diputado local.

El legislador local refirió que serán la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia los que se encarguen del las investigaciones y el proceso penal que se siga en contra de Eukid Castañón Herrera, quien este jueves comenzó con sus audiencias debido a las denuncias por extorsión que se siguen en su contra y que motivó a su detención en su domicilio.

Fue la tarde noche del pasado miércoles cuando agentes adscritos a la Fiscalía General del Estado detuvieron a Eukid Castañón Herrera y más tarde la dependencia informó que fue por denuncias de particulares en su contra por el delito de extorsión, por lo que se seguirá un proceso en su contra.

Eukid Castañón Herrera fue el brazo derecho de Rafael Moreno Valle Rosas, pero además ha sido señalado por sus ligas con bandas delincuenciales, incluso se presume que bajo su orden Cristian N. alias "El Grillo" hizo desmanes en la jornada electoral de 2018, en la elección a gobernador.

Es facultad constitucional de Miguel Barbosa asumir la seguridad de Puebla

En otro tema, el coordinador del Grupo Legislativo de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, afirmó que es facultad constitucional del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, asumir el mando de la seguridad en la capital y reprochó que la presidenta, Claudia Rivera Vivanco, haya roto acuerdos, pues esto deja ver una "complicidad", incluso hace pensar que hay algo a fondo y por este motivo la negativa.

El diputado local refirió que "se me hace muy raro que habiendo acuerdos previos la presidenta municipal hubiese roto o desconocido esos acuerdos, me da mucho qué pensar qué tipo de complicidad o cuestiones pudieran existir que no permitan que exista ese cambio. El gobernador tiene la facultad constitucional para cambiar o poner al encargado de la seguridad en la capital en donde él vive, pero él lo quiso hacer por medio del consenso y acuerdo", dijo el diputado.

Aunque no abundó respecto a la injerencia que en este caso pueda tener el Poder Legislativo, el diputado local respaldó las decisiones del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, pues él es quien está demostrando disposición y con acciones que su interés es el combate a la inseguridad.

"Hay una estrategia común de seguridad en la zona metropolitana en la cual ella está participando, pero más allá de eso, no sé si es una cuestión de soberbia o no, pero es una exigencia de la ciudadanía desde hace mucho que haya relevos o movimientos en la Secrearía de Segridad y bueno, esto lo hecha por la borda, es preocupante, ojalá que se resuelva pronto", dijo el legislador.

El diputado local dijo que es extraño que la presidenta municipal intente entrometer a Alfonso Durazo, titular de seguridad a nivel nacional en este asunto, cuando el Gobierno Federal ha demostrado disposición y con hechos ha coordinado estratégicas para el combate a la delincuencia, por lo que afirmó que esto es un tema a fondo más allá de lo político.

"Tampoco entiendo esa señalar por qué dijo eso o por qué lo mete, es una cuestión muy independiente, no entiendo bien por qué hizo eso o por qué desconoce acuerdos, es una facultad constitucional del gobernador, tampoco sé por qué mete al gobierno federal, no podría dar más información no sé nada de eso, esperar y esperar que esto se resuelva de la mejor manera", dijo el legislador.

Finalmente, confió en que el gobernador Miguel Barbosa Huerta actuará con responsabilidad, pues la seguridad es uno dellos puntos principales que reclaman las y los ciudadanos, por lo que el Gobierno del Estado está dando muestras de disposición y estrategias, las que la alcaldesa no quiere acatar.