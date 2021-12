Hasta este jueves 9 de diciembre, más de dos mil mujeres han sido beneficiadas con el programa Contigo Mujer de la administración de Eduardo Rivera Pérez.

Durante la inauguración de los cursos de la Fundación Slim en la Universidad Angelópolis, el alcalde valoró que, en los primeros 120 días de su gobierno, se quiere alcanzar y superar la meta de cuatro mil.

Acompañado por la secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, Karina Romero Alcalá y el director de la Universidad Angelopolis, Octavio Corvera Álvarez, puntualizó que este serie de cursos arropará a las mujeres tener oportunidades reales y contundentes de establecer sus propios negocios y ser dueñas de sus destinos.

#Ahora 💡 Karina Romero Alcalá, secretaria de Igualdad Sustantiva, menciona que mujeres de diversas juntas auxiliares tendrán apoyo en forma de cursos de tecnología, cocina entre otros, esto dentro de las capacitaciones brindadas por fundación Slim. ♀️



Subrayó que en medio de la pandemia del Covid-19, este programa apoyado por la administración municipal y Fundación Slim, responde también a la reactivación económica familiar.

"La transformación de vida que tienen estas capacitaciones con los cursos son gratuitos en colaboración con la fundación Carlos Slim que ofrece 200 cursos desde talleres básicos, creación de una empresa e inversiones en la bolsa (de valores)".

Rivera Pérez refrendó que son talleres básicos como estética, cocina, administración de negocios, creación de negocios, inversión hasta en la bolsa.

"En lo particular me he metido a la plataforma y hay en mecánica, electrónica, una gran variedad, en donde además la fundación te entrega un certificado cuando hayas terminado el curso”.

Los certificados de las mujeres emprendedoras que quieren transformar sus vidas en historias de éxito, serán avalados por la prestigiosa Fundación Slim cuando concluya este ciclo escolar, subrayó Karina Romero.

“Justo hoy también la fundación Slim comienza los cursos totalmente gratuitos, las computadoras nos las está prestando esta universidad Angelópolis y hay otras que se quieren sumar. La fundación emite certificados del curso que se escoja y hay una variedad de 200 cursos, la variedad es diversa y pueden participar hombres, mujeres y adolescentes”, finalizó.