A tres días de que se realice la marcha 8M, el caso del crimen de Cecilia Monzón, resuena sobre todo por no haber sentenciados hasta el momento y por la ley que lleva su nombre, la que se abre paso por los Congresos del país.

Helena Monzón, quien además de abogada del caso del feminicidio de su hermana, se ha convertido en activista de un movimiento de la defensa de la mujer.

En su cuenta de X, constantemente postea la situación a la par que colocó un contador de días, fecha fatal para que el feminicidio pueda quedar impune.

La abogada, de nacionalidad y residencia española, afirma que Cecilia Monzón tiene hermanas y el 8 de marzo próximo, será símbolo de lucha y resistencia.

“Despertar e irme a dormir cada día con esto en la cabeza, así durante casi 2 años… Pendiente de si uno de estos días la Justicia Federal se pone a trabajar, por fin, y desestima definitivamente los amparos que nos impiden ir a juicio”, señaló en un posteo.

Asimismo, ante señalamientos que la Ley Monzón, es letra muerta, aclaró que sí funciona, pero lo que falla es el sistema de protección.

“(…) Tiene que dar a los menores, ejemplo: -asesoramiento legal -prestaciones - apoyo psicológico No es letra muerta, queda mucho por hacer, el seguimiento es bueno”, sostiene.

Incluso en otro posteo, recordó que hace un año se abrió la ventana de oportunidad y hoy están cada vez más cerca de la aprobación de la Ley Monzón en cada Congreso local de México.

“Ya en 9 Estados aprobada. Vamos a por más”, sostuvo la activista y abogada.

“Algo emotivo que pasa estos días es que me llegan imágenes de la preparación del #8M no sólo de #Puebla sino de distintas partes de #México”, añadió.

Asimismo, recordó que el 2 de marzo de 2023, no vio la aprobación de Ley Monzón en Puebla y no porque no estuviera en la ciudad, sino que llevaba 48 horas, corriendo, combatiendo.

“Un Juez nos quería fuera de la acusación coadyuvante del caso de feminicidio. Fui a ver abogados, al juzgado y Fiscalía. Sin eso Javier López estaría en la calle hoy”, aseveró.

“Yo ya tengo la tranquilidad de saber que he hecho todo lo que una hermana podía hacer por el caso. Si no se avanza no es por falta de pruebas, por falta de trabajo o por falta de lucha. Es porque el sistema no quiere que avance”, explicó ante la falta de sentencia.

“A ver, estos posts no me hacen temblar. Será lo que será y no voy a asumir nada de nadie. Os pido que en los próximos meses respetéis mi deseo de no politizar más el caso. Exijo #JusticiaParaCeciliaMonzón por y para TODAS, sea quien sea Gobernador”, señaló hace unos días.

Helena Monzón, fue asesinada el 21 de mayo de 2022, cuyo presunto autor intelectual, el excandidato a gobernador, Javier N y presuntos cómplices, se encuentran detenidos, pero sin ser sentenciados a la fecha.