Desde el primer día de su administración, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, busca la candidatura al gobierno del estado, afirmó el titular del Poder Ejecutivo del Estado, Miguel Barbosa.

La declaración del mandatario ocurrió luego de que el edil afirmó que, por el momento, se mantiene enfocado en trabajar por la ciudad y que en el futuro dará a conocer sus aspiraciones políticas.

“Eduardo Rivera quiere ser candidato a gobernador desde el primer día que fue alcalde, ¿alguien piensa que no? ¿Ustedes le creen a Lalo en ese sentido, de que está dedicado a otra cosa que no sea a la búsqueda de un posicionamiento político para ser candidato del PAN? No me hagan esa pregunta, salvo que ustedes me digan que no creemos que quiera ser candidato”, expresó Barbosa Huerta.

Luego de que este lunes pidiera a funcionarios y políticos pronunciarse públicamente, en caso de querer competir en los comicios de 2024, el gobernador se mostró extrañado de las palabras del edil panista, pues aclaró que su llamado era solamente para militantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Yo me referí a los que busquen un puesto de elección popular, una candidatura en Morena, no en el PAN, no en el PRI, yo no me refería a ellos”, declaró.