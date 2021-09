A pesar de no tener coincidencias en la despenalización del aborto, el PRI descartó una fractura en su alianza con el PAN en el Congreso del Estado cuando traten el tema, afirmó el diputado de la LXI Legislatura, Néstor Camarillo Medina.

“Yo creo que seguiremos juntos, pero no revueltos”, consideró en una entrevista el también presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Aceptó que el aborto se tendrá que legislar de manera local, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional penalizar a las mujeres y personas con capacidad de gestar que tomen esta decisión.

En entrevista, confirmó que el PRI, como partido de centro izquierda, está a favor de la vida y de que no se criminalice a las mujeres.

“Somos un partido de centro izquierda, estamos a favor de la vida, pero también estamos a favor de las mujeres, que no se criminalice a las mujeres. Nosotros siempre vamos a estar obviamente del lado de las mujeres, nosotros creemos que es un gran paso. Vivimos en un estado, en un país que vive una constante evolución. Habrá que legislar ya de manera local”, consideró.

Destacó que se debe abrir un gran debate para escuchar a todas las voces involucradas en este asunto. “No queremos radicalizar ni en contra ni a favor. Queremos ver en lo que, en lo que marca la ley, y principalmente el lado de las mujeres”, agregó.

Respecto a la alianza que mantienen con el PAN, instituto que se mostró en contra de la despenalización del aborto, Camarillo Medina recordó que el PRI tiene su propia agenda y que tendrá que avanzar en ella.

“Si bien llegamos en una coalición juntos con el PAN, con el PRD, traemos y coincidiremos seguramente en muchas iniciativas, en muchos temas donde tendremos que estar unidos, pero también cada quien trae su agenda, porque vuelvo a repetir, el PAN es un partido de derecha y nosotros de centro izquierda. Entonces, sin atravesarnos entre su ideología y ellos en la nuestra, avanzaremos y caminaremos.

“Somos respetuosos, hemos visto su manifestación de estar en contra, es una posición que respetamos, que no compartimos totalmente, pero que al final respetamos, entonces cada quien caminara en el sentido o con su ideología, sus estatutos y reglas internas”, detalló.

En el PAN –resaltó– saben que en algunas situaciones podrán existir diferencias con el PRI, aunque también coincidencias en otras.

“La verdad es que estamos en muy buena comunicación. Hemos logrado un gran entendimiento. Ellos, ellos lo saben. Se han manifestado desde el principio (…) Yo creo que simplemente ellos defienden su postura. Nosotros haremos lo propio y que al final, pues habrá donde tengamos diferencias, como en este caso, tal vez, pero también habrá muchas cosas que nos unen. Entonces yo creo que seguiremos juntos, pero no revueltos”, refirió.

Agenda legislativa

Tras recuperar la diputación local del distrito 4 con cabecera en Zacapoaxtla, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llegó a siete escaños en el Congreso del Estado.

Con su bancada, ubicada entre las tres más importantes, el instituto pretende poner sobre la mesa temas de seguridad y salud, que son fundamentales en su agenda legislativa.

“Yo creo que la seguridad es un tema que sin duda habremos de tocar (…) Y el tema de la salud, pues ni se diga, tú sabes que ya llevamos más de año y medio con esta pandemia que ha azotado fuertemente no solo al estado, sino al país y al mundo. Habrá que ver también de qué manera, desde el Congreso, podemos ayudar para que la Secretaría de Salud tenga más presupuesto, se destine una buena inversión a la investigación, a la solución de estos problemas (…) a la larga nos ha afectado en general a todos, a todos, a todos. Yo creo que serán temas prioritarios la seguridad y la salud”, explicó Camarillo Medina.

Recordó que para la legislatura que está por iniciar, el PRI casi duplicó el número de sus diputados, lo que significa un logro para el partido.

“Pasamos de cuatro diputados a tener siete diputados. Pasamos en 2018 de haber ganado solo un distrito, a ganar cuatro, casi duplicamos la bancada. Es un gran logro del partido, de los priistas (…) Al PRI le va a ir muy bien, porque no solamente hemos crecido en número, sino también sabemos construir, sabemos aportar. Somos un partido de gente responsable, de gente con mucha experiencia, pues ahí estaremos seguramente”, apuntó.

Crecimiento a pesar de limitaciones

Destacó que el crecimiento del PRI ocurrió a pesar de que “no hubo recursos económicos” para la campaña, lo que no impidió la recuperación de “importantes ciudades”.

“Como PRI va a gobernar casi un millón. Pero si le sumamos que aportamos al triunfo de Eduardo Rivera, al de Paola Angón, casi estaríamos gobernando tres millones de poblanos. Estos números son muy buenos. Te comentaba de pasar de un diputado local a cuatro ganados en distrito, de un diputado federal plurinominal que era Lucero Saldaña, pasamos a tres. El PRI ha venido creciendo”, reiteró.

Camarillo Medida no negó que en el Revolucionario Institucional hay reclamos por los resultados electorales del 6 de junio.

“Debo reconocer las voces críticas al interior del partido (y) que hemos respetado, que hemos escuchado muy atentos, que dicen que no, en que es lo contrario. Pero yo, pues yo más que dar una declaración, me voy a los números fríos que se tienen que analizar. Si bien en número de presidentes teníamos más, pero solo en número de habitantes, son los mismos (…) Había municipios que fueron perdiendo esa identidad con el PRI. Y aunque el PRI los hizo llegar al poder, como fue la marca que los ayudó a ganar, pues de repente ya no, no acudían a los llamados del partido, ya eran parecidos a presidentes independientes. Entonces, hoy los 56 alcaldes electos están firmes con el partido”, confió.

Retos del partido

Néstor Camarillo Medina no solo está a punto de iniciar un periodo como legislador, también otro como presidente estatal del PRI. Aunque por segunda ocasión estará al frente del instituto, esta vez será por cuatro años, por lo que sabe cuáles son los retos que tendrá.

“Los principales retos es para renovar los comités municipales del PRI, ya estatutarios, porque ahorita se fueron por los nombrados presidentes interinos, hay que renovar los doscientos diecisiete comités municipales del PRI. Habrá que ver qué sectores y organizaciones aún no están laborando y que necesitamos que trabajen (…) Habrá que hacer una gran en un gran encuentro de todos los actores políticos y grupos políticos para que caminemos en un solo sentido rumbo al 2024. Son muchos los retos”.

Relación con el gobernador

Sobre su relación con el gobernador Miguel Barbosa Huerta, el presidente estatal del PRI aceptó que es institucional.

“Hasta ahorita es institucional. Tú viste que hace un mes, mes y medio, nos reunimos con él como bancada. Así recibió a todas las bancadas de todos los partidos políticos. Y bueno, hasta ahorita hay un buen entendimiento y las campañas terminaron. Construyamos a favor de Puebla. No vamos a hacer una oposición que le ponga el pie al gobernador, vamos a hacer una oposición que ayude, que construya, pero también que sea combativa cuando haya que serlo y que también, recalco, que hay temas de interés para Puebla, que tenemos que abordar de inmediato”, finalizó.