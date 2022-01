El gobernador, Miguel Barbosa, anunció la realización de denuncias penales en contra de personas con cargo o sin cargo público que han incitado a la violencia y a cometer actos delictivos en Ajalpan y Zinacatepec, tema en el que está involucrada la diputada federal Inés Parra Juárez y personal de la Secretaría del Bienestar Federal, delegación Puebla.

El mandatario local refirió que se autentificará el video que ya circula, a través del cual, seguidores de la legisladora federal convocan al secuestro del hijo del alcalde de Ajalpan.

En ese sentido, Barbosa Huerta lamentó la incitación a la violencia, al reiterar en Puebla se respeta la ley.

“Ese video que ya escuché, a mí me preocupa mucho, primero que se autentique es que efectivamente la persona la que se refiere de esta manera sobre llevarse al hijo del alcalde de Ajalpan, no se quien sea, pero se le atribuye a la persona que tu mencionas, tiene que autentificarse todo, todo va a quedar autentificado, no es amenaza, porque las instituciones no amenazan, solo aplican la ley”, dijo el mandatario local.

En el vídeo que circula, simpatizantes de la diputada federal Inés Parra Juárez, incitan a que se secuestre al hijo del edil de Ajalpan, como medida de presión para que haga caso a la eliminación del cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP).

“Yo les pido a todos los poblanos con cargo o sin cargo, pero sobre todo a quienes desempeñan una función pública, la que puede ser la derivada de una representación popular como es ser parte del Congreso de la Unión, del Congreso del Estado, a que su conducta se ajuste a la ley, eso es lo que yo les pediría porque aun cuando tengan cargo, tengan fuero, si su conducta no está ajustada a la ley se hacen acreedores de sanciones porque son sujetos de responsabilidad. Todos los hechos que han ocurrido en relación a este asunto de andar azuzando en municipios se van a presentar las denuncias correspondientes contra personas con cargo o sin cargo”, sentenció.

Trabajadores de la delegación del Bienestar incitan a manifestaciones

El gobernador también lamentó que trabajadores de la delegación de la Secretaría del Bienestar Federal inciten a manifestaciones y a cometer actos de violencia en Zinacatepec.

De forma directa, pidió a la titular de la dependencia federal, Ariadna Montiel Reyes, que se investigue y sancione a los empleados públicos involucrados en estas acciones.

“Estoy sorprendido que en los hechos que se han dado en la zona de Tehuacán, estén metidos integrantes de la delegación de Bienestar Federal, ahorita mismo hay una protesta en Zinacatepec azuzada entre otras por integrantes de la delegación del Bienestar, han estado ellos metidos en esto, el coordinador municipal, otra integrante que tiene cargo, hay videos, se están grabando videos”, dijo el mandatario local.

La diputada federal, Inés Parra Juárez, opositora desde hace varios años al mandatario local, ha sido señalada de incitar a las protestas de habitantes de algunos municipios en contra del cobro del DAP, incluso en videos que circulan se le escucha presumir de su fuero para intervenir directamente en estas acciones que han llegado a la violencia.