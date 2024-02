El diputado local sin partido, Jorge Estefan Chidiac, ahora formará parte del gabinete del gobernador de Puebla Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Hasta el momento, no se ha informado sobre cuál podría ser el cargo en el que se desempeñaría Estefan Chidiac.

Así lo confimó en entrevista el mandatario poblano: “ya hice la invitación, ya ha aceptado estar con nosotros en el gobierno y bueno para mí será un gusto caminar y coincidir en el cierre de este gobierno”.

Fue el 24 de enero de este año cuando Estefan Chidiac dejó el partido en el que militó toda su vida, el PRI. Tras su salida, el 29 de enero, cuatro diputados locales decidieron retirarse de la bancada tricolor: Juan Enrique Rivera Martínez, Laura Ivonne Zapata Martínez, Adolfo Alatriste Cantú, Norma Reyes Cabrera. Esto debido a diferencias dentro del mismo partido y para formar parte del Grupo Plural.

Hace unos días quería estar con su familia

También, hace escasos días, el 4 de febrero, el expriísta había anunciado que, tras 42 años en la política, finalmente iba a abandonarla para dedicarse a su familia.

“En ocasiones por ser político y por la costumbre de que en ocasiones no se dicen las cosas como son, no me creen, pero honestamente si estoy pensando ya no tomar ningún cargo este tiempo, concluir mi período como legislador y luego ver qué hago”, comentó Estefan Chidiac el pasado 4 de febrero.