Alejandro Armenta Mier, abanderado de Sigamos Haciendo Historia a la gubernatura, aseguró que no tiene interés de minimizar ninguna agresión suscitada en las campañas locales, siempre y cuando los partidos no busquen politizar el tema de la seguridad.

Tras lo ocurrido con el allanamiento al fraccionamiento donde vive su más cercano oponente de Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, reprobó cualquier intento de agresión contra los aspirantes a un cargo de elección popular y deseó que “todos tengan seguridad”.

Hace apenas una semana, cuando Mario Riestra Piña, candidato a la alcaldía de Puebla por la alianza opositora denunció que recibió amenazas de muerte en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, Armenta consideró que se trataba de un “montaje” y reprochó al panista su intención de querer “victimizarse”.

Este lunes cuando se le preguntó su opinión sobre la detención de Tania Félix Gómez Trejo, candidata suplente a diputada local de Delfina Pozos y el dirigente estatal del PRI, contestó que no es un asunto que a él le competa resolver y que tampoco pretende politizarlo.

“Yo no traigo el tema de estar politizando la seguridad. No minimizamos ningún acto de inseguridad, pero tampoco lo politizamos, nosotros no. Nuestros candidatos están en la ruta de la seriedad, el equipo de nosotros es un equipo serio con gente profesional”, recalcó.

Más aún, Armenta comentó que desea dar propuestas serias y espera que también lo haga el resto de los candidatos de Morena, a fin de que este sea un factor para que los ciudadanos puedan distinguirlos con relación a sus oponentes de Mejor Rumbo para Puebla.

De esta manera, el candidato a gobernador de la izquierda comentó que los asuntos ligados a violencia contra los abanderados a cargos de elección popular son facultad de la Fiscalía General del Estado (FGE) y las autoridades locales.

La madrugada del sábado la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y La Marina detuvieron a Tania Félix Gómez Trejo, en la colonia Tres Cruces.