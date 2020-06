Falacias en el gobierno de la #4T

Los trabajadores en Puebla del IMSS y del ISSSTE, están sometidos a la insensibilidad federal que contradice al gobierno de la Cuarta Transformación.

Hubo un torpe intento de entregar caretas de acrílico sólo para la foto oficial, sin embargo el personal no se prestó a una nueva farsa. La intención de la oficina del delegado era ofrecer la idea de que el trabajo se hace con protocolos establecidos por el propio el Consejo de Salubridad General, una falacia .

El miércoles 17 de junio se realizaron 15 pruebas rápidas y el resultado fue que dos trabajadores administrativos dieron positivo, del que hasta este momento no han informado.

No es muy distinto de lo que sucede en la delegación del ISSSTE. La semana previa el área de prensa envió un torpe comunicado que intentó desmentir información publicada por Parabólica.mx sobre la existencia de los casos de Covid-19... y terminó por confirmarla : existía al menos un caso positivo y otro en proceso.

El personal del IMSS no sólo es víctima de la altanería despótica de Treviño García, sino de la omisión del líder sindical, Sergio Herrera Vázquez, permanentemente enfrentado con grupos políticos opositores en el gremio, pero incapaz para proteger al gremio que debe representar.

Los caos de Sara y Luis no son los únicos y representan el ejemplo de la falta de empatía y solidaridad en medio de la pandemia que azota en estos días a todo un país que sólo este fin de semana reportó más de mil muertos.

Por ello es una pena que el cuidado y atención que recibió el director general del IMSS, Zoé Robledo , quien recién anunció su regreso a la actividad laboral tras un periodo de confinamiento por probable caso de virus, no sea el mismo que esa institución dispensa a los derechohabientes y sus trabajadores, expuestos al mismo riesgo.

Nada valió, ni la condición de ser personal médico ni haberse infectado del virus. No obstante haberse comprobado el cuadro clínico, se les hizo firmar de manera presencial incapacidades médicas consecutivas junto al resto de población derechohabiente sin medidas de prevención.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.