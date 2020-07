El cártel poblano y su propaganda

Utilidades por 240 millones de pesos al año y poder político fue lo que acumularon 16 personas que formaron un “sindicato” que manejó el mercado de la propaganda.

Ese acuerdo se ha mantenido vigente para no disputar reparto de espacios y hasta antes de la propuesta del gobernador Miguel Barbosa al legislativo para proscribir propaganda política en la vía pública. Esa federación de cárteles locales deberá “tomar un respiro” como lo admitió en una entrevista uno de sus miembros, Marcelo García Almaguer si el Congreso del Estado decide votar a favor la iniciativa para evitar la propagación de candidatos y partidos en la elección de 2021.

Como federación de cárteles decidieron repartir la zona metropolitana y Atlixco, en donde se calcula, existen al menos 500 estructuras. Todos respetan la máxima de no pelear territorios ni clientes para no alterar un sistema de operación que les ha permitido un perfil bajo y silencioso a cambio de ganancias jugosas.

La clave para entender el desarrollo de este cártel es el ex encargado de la contratación de espectaculares en la campaña para gobernador de Moreno Valle en 2010, Eduardo Torres Chedraui , a quien según versiones periodísticas, se le vincula con el negocio de la propaganda con el empresario Armando Prida.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.