La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) realizará el esfuerzo financiero para la adquisición de mil patrullas que serán destinadas a los municipios, el gobernador, Miguel Barbosa, refirió que en mayo serán adquiridas y las unidades van destinadas a las demarcaciones con menores recursos económicos.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal señaló que se trata de un proyecto que fortalecerá la seguridad de los municipios, aunque primero se debe concluir el pago de las mil patrullas que se adquirieron en 2020 para entonces hacer una nueva adquisición.

“Es un proyecto que traemos en el gobierno y una vez que terminemos de cubrir el importe de las mil patrullas que han sido muy importantes en la estrategia de seguridad púbica, hay que ir a acompañar a los municipios, a los municipios que menos recursos tengan no que tengan recursos, no que ya tengan un gran número de patrullas, a los que no tienen ni una patrulla, aquellos en donde el presidente o presidenta municipal para tener una patrulla ponen sus carritos, conozco casos”, dijo el mandatario local.

Miguel Barbosa dijo que los dos años anteriores se repartieron 200 unidades a los municipios, pero el plan es adquirir más patrullas para todas las demarcaciones, con menores recursos y de esta forma se atiendan de forma rápida los llamados de auxilio.

El gobernador puntualizó que además de las patrullas, los elementos de seguridad deben estar bien capacitados para poder manejar las unidades, “hoy la idea es poder adquirir patrullas de la más alta tecnología para los municipios, ese es el propósito, vamos hacer todo el esfuerzo financiero, todo es un costo enorme, enorme”, dijo.

El gobernador recalcó que la adquisición de patrullas se hace sin adquirir deuda y con recursos que recauda el estado, “lo vamos hacer nosotros para eso somos gobierno, entonces, sí es el proyecto, tiene que estar por el mes de abril y mayo cuando estemos resolviéndolo”, refirió.

Avanza FGE con investigación de Liliana Lozada

En otro punto, el gobernador, refirió que la Fiscalía General del Estado (FGE) avanza en la investigación de la desaparición de Liliana Lozada de Jesús, comentó que es responsabilidad de las plataformas de taxis ejecutivos otorgar seguridad a los usuarios, aunque DIDI ya se deslindó de la desaparición de la joven.

“Yo no estoy induciendo a que la desaparición de la señorita, en ella haya responsabilidad de alguien, no, eso le va a tocar a la Fiscalía decirlo, yo he estado en contacto con el fiscal, cada caso que tiene que ver con afectaciones a personas, a mujeres, a menores, siempre le pongo especial atención, em informó del cuerpo de la mujer que fue encontrada y ayer se judicializó con responsables y todo”, comentó el gobernador.

El mandatario local comentó que el caso de Liliana Lozada de Jesús se resolverá pronto, pues ya hay una investigación, aunque el tema requiere secrecía para no entorpecer las investigaciones.