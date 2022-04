El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, refirió que es momento de lealtad al presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al señalar que la izquierda está acostumbrada a transitar por momentos difíciles.

"Para quienes vienen de esta lucha no nos ponemos en duda, ahora toca prepararnos para lo que viene, pues ya los bloques políticos están definidos, rumbo al 2024".

Un día después de que en la Cámara de Diputados se rechazó la reforma eléctrica a propuesta del presidente López Obrador, el mandatario local dijo que el PRI y el PAN son los mismos políticos de siempre agrupados que siguen defendiendo la inversión de los privados en México para seguir beneficiándose.

“Está perfectamente claro la visión de quienes promueven a favor de los privados nacionales y extranjeros el control de los recursos naturales, del petróleo, de la generación de energía eléctrica, de la distribución de la energía eléctrica, de las minas y de muchas otras cosas, quiénes han sido quienes han estado a favor de la visión de gobierno y visión de sociedad, pues simplemente el PRI y el PAN, es su visión ideológica, de cómo comportarse frente a las decisiones de nuestro país”.

El mandatario estatal destacó que la izquierda siempre ha defendido áreas estratégicas y los recursos naturales como el petróleo, la energía su producción y comercialización, la energía eléctrica, las minas y todo lo que implica el cuidado del medio ambiente, el cuidado de selvas y bosques.

En la víspera de 2024, dijo que ya están definidos los bloques, por una parte, Morena, PT y Partido Verde, confió en que este último partido no le falle a los mexicanos.

Por otra parte, señaló que el PRI y el PAN, han hecho acuerdos por décadas para beneficiarse dejando a un lado al pueblo de México.

El mandatario estatal dijo que actualmente se tienen 18 estados gobernados por la coalición Juntos Haremos Historia, además de la Presidencia de la República, pero se augura el triunfo de otros seis estados.

Caso Puebla

El gobernador de Puebla aseguró que no es momento de señalar a damnificados políticos, en respuesta a la imagen de Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, quien asumió como bandera político-electoral la reforma eléctrica.

Barbosa Huerta refirió que cada servidor público tiene una función que desempeñar y ejerce dichas funciones en el tiempo para el cual fue electo, sin embargo, “el problema es pensar que una coyuntura política sirve para prepararse para el cargo que sigue, no es así, no es así, no nos hacemos bien en Morena, en la Cuarta Transformación, haciendo critica de quién salió damnificado y quien no salió damnificado, no nos hacemos bien con ello”, dijo.

En este contexto político que vive el país dijo que se evidencia a quienes hablaron de más, por lo que recomendó que “cuiden la boca, eso sí, y no se muestren débiles en estos momentos, la izquierda está acostumbrada a transitar por momentos difíciles”, comentó.

Finalmente, el gobernador de Puebla recordó que, en su época de senador, cuando se discutió la reforma energética estuvo en contra de este tema.